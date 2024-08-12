Стало известно о возможном агрессивном ответе России на атаки ВСУ в Курской области

Вооруженные силы (ВС) РФ готовят агрессивный ответ на атаки украинской армии в Курской области. Об этом сообщил изданию The Times высокопоставленный источник в минобороны Украины.

Собеседник издания отметил, что власти Украины готовятся к массированным ударам со стороны ВС РФ по правительственным зданиям в Киеве, в том числе по зданию парламента.

«Их (ракет. — прим. ред.) могут быть сотни, с использованием сложного вооружения — крылатых ракет, баллистических ракет и «Шахидов», — сказал источник.

Он предположил, что подобная атака может стать большой проблемой для противовоздушной обороны Украины.

11 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жесткий ответ России на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирному населению в регионах РФ не заставит себя ждать. Дипломат подчеркнула, что организаторы и исполнители «этих преступлений», включая зарубежных кураторов, понесут за совершенное соответствующую ответственность.

До этого в Британии предупредили о решительном ответе Путина на атаку ВСУ под Курском.