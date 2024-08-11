ВСУ атаковали ЗАЭС с помощью дрона-камикадзе

Украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

«Сегодня около 21:00 боевики ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе», — написал Рогов.

В сообщении отмечается, что дрон, которым ВСУ атаковали ЗАЭС, был запущен из Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем Киева.

«Оператор БПЛА прекрасно видел куда бьет», – написал Рогов, добавив, удар был «целенаправленным и осознанным».

Политик отметил, что атака на ЗАЭС стала очередным примером «ядерного терроризма» со стороны Киева при одобрении Запада.

11 августа инфраструктура Запорожской атомной станции впервые получила серьезные повреждения в результате атаки украинского беспилотника. После этого стало известно, что пожар разгорелся в районе градирен ЗАЭС.

Ранее в США не исключили попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС.