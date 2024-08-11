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В Сумской области сообщили о повреждениях объектов инфраструктуры

В ОВА Сумской области сообщили о повреждениях объектов инфраструктуры

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Объекты инфраструктуры поражены в Сумской области. Об этом сообщила украинская областная военная администрация в Telegram-канале.

Уточняется, что инфраструктура получила повреждения в результате ракетно-авиационного удара по объектам инфраструктуры Сумского района. Подробностей, о каких именно объектах идет речь, местные власти не приводят.

В начале августа сообщалось, что два удара было нанесено по аэродрому в городе Сумы, где обучались пилоты FPV-дронов. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Незадолго до этого сообщалось, что российские вертолеты Ми-28НМ нанесли удары по украинским подразделениям в Курской области. По данным Минобороны РФ, удары наносились по скоплению живой силы Вооруженных сил Украины, а также бронированной и автомобильной военной технике в приграничном районе Курской области.

В Минобороны опубликовали видео, на котором вертолеты выполняют боевые задачи.

Ранее в Сумской области поразили украинские пусковые установки и уничтожили РЛС ЗРК Patriot.

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