В Сумской области сообщили о повреждениях объектов инфраструктуры

Объекты инфраструктуры поражены в Сумской области. Об этом сообщила украинская областная военная администрация в Telegram-канале.

Уточняется, что инфраструктура получила повреждения в результате ракетно-авиационного удара по объектам инфраструктуры Сумского района. Подробностей, о каких именно объектах идет речь, местные власти не приводят.

В начале августа сообщалось, что два удара было нанесено по аэродрому в городе Сумы, где обучались пилоты FPV-дронов. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Незадолго до этого сообщалось, что российские вертолеты Ми-28НМ нанесли удары по украинским подразделениям в Курской области. По данным Минобороны РФ, удары наносились по скоплению живой силы Вооруженных сил Украины, а также бронированной и автомобильной военной технике в приграничном районе Курской области.

В Минобороны опубликовали видео, на котором вертолеты выполняют боевые задачи.

Ранее в Сумской области поразили украинские пусковые установки и уничтожили РЛС ЗРК Patriot.