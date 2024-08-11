Военкор Поддубный сообщил, что помимо ожогов получил контузию

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что во время атаки ВСУ получил не только ожоги, но и был контужен. Об этом он заявил в интервью каналу «Россия 1».

«Я ничего не помню пока, контузия, мне сложно пока что-то сказать. Все еще не очень хорошо [себя чувствую], я в реанимации», — сказал военкор.

Незадолго до того Поддубный поделился воспоминаниями в момент обстрела его автомобиля со стороны ВСУ.

7 августа украинский дрон атаковал автомобиль, в котором находился Поддубный. Он работал на территории Курской области и рассказывал о боях в Суджанском районе региона, а также его окрестностях.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что после атаки журналиста доставили в больницу в административном центре региона. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что состояние военкора Поддубного остается тяжелым.