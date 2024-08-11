Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сумской области уничтожили склады с топливом и боевыми частями ракет

РИА Новости: склады с ракетным топливом поражены в Сумской области

close
100%
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев утверждает, что склады с ракетным топливом и боевыми частями ракет поражены в Шостке Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Лебедев подчеркнул, что удар нанесли в 20:00 мск в районе железнодорожной станции Шостка. Были атакованы складские помещения, к которым подведены железнодорожные пути.

Координатор подполья отметил, что местные жители мощный взрыв и небольшую серию взрывов послабее.

По его словам, в подземной части Шосткинского завода «Свема» производят ракетное топливо для боеприпасов РСЗО.

До этого Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по военной части на окраине Одессы.

По словам Лебедева, на территории пораженной части находятся склады боекомплекта Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Представитель николаевского подполья также заявлял, что в ночь на 11 августа российские военные поразили территорию ракетно-технической базы 185-го гвардейского тяжелобомбардировочного авиаполка в пригороде Полтавы.

Ранее российские военные уничтожили бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами