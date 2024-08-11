В Сумской области уничтожили склады с топливом и боевыми частями ракет

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев утверждает, что склады с ракетным топливом и боевыми частями ракет поражены в Шостке Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Лебедев подчеркнул, что удар нанесли в 20:00 мск в районе железнодорожной станции Шостка. Были атакованы складские помещения, к которым подведены железнодорожные пути.

Координатор подполья отметил, что местные жители мощный взрыв и небольшую серию взрывов послабее.

По его словам, в подземной части Шосткинского завода «Свема» производят ракетное топливо для боеприпасов РСЗО.

До этого Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по военной части на окраине Одессы.

По словам Лебедева, на территории пораженной части находятся склады боекомплекта Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Представитель николаевского подполья также заявлял, что в ночь на 11 августа российские военные поразили территорию ракетно-технической базы 185-го гвардейского тяжелобомбардировочного авиаполка в пригороде Полтавы.

Ранее российские военные уничтожили бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS.