Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале об уничтожении в Курской области колонны техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с личным составом.

По данным Кадырова, военные ВСУ были поражены в результате действий бойцов полка «Ахмат-Чечня» Минобороны РФ под руководством Асламбека Салиева. В боевом соприкосновении также участвовала 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты. Глава Чечни добавил, что уцелевшие украинские солдаты были заблокированы недалеко от места столкновения.

По словам Кадырова, характер амуниции и вооружения военных ВСУ доказывает, что к диверсионному плану в Курской области имеют отношение силы НАТО.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее боец «Ахмата» рассказал о способе уничтожения техники ВСУ в Курской области.