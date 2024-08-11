В подполье заявили об ударе российских войск по военной части в Одессе

Представитель николаевского подполья Сергей Лебедев заявил в Telegram-канале, что российские войска нанесли удар по военной части на окраине Одессы.

«Буквально несколько минут назад был прилет, который слышала вся Одесса. Прилетело по окраине в Нерубайское», — написал подпольщик.

По словам Лебедева, на территории пораженной части находятся склады боекомплекта Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого украинское издание «Страна» сообщало о взрывах в Одессе.

Представитель николаевского подполья также заявлял, что в ночь на 11 августа российские военные поразили территорию ракетно-технической базы 185-го гвардейского тяжелобомбардировочного авиаполка в пригороде Полтавы.

Утром 11 августа Лебедев сообщил, что войска РФ ударили по местам дислокации ВСУ в подконтрольном Киеву Краматорске в Донецкой народной республике. Подпольщик отметил, что, судя по одному из прилетов, российский снаряд зацепил небольшой склад, поскольку за взрывом последовала небольшая детонация.

Ранее российские военные уничтожили бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS.