Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подполье заявили об ударе российских войск по военной части в Одессе

РИА Новости: ВС РФ ударили по военной части в Одессе со складом боекомплекта ВСУ

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Представитель николаевского подполья Сергей Лебедев заявил в Telegram-канале, что российские войска нанесли удар по военной части на окраине Одессы.

«Буквально несколько минут назад был прилет, который слышала вся Одесса. Прилетело по окраине в Нерубайское», — написал подпольщик.

По словам Лебедева, на территории пораженной части находятся склады боекомплекта Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого украинское издание «Страна» сообщало о взрывах в Одессе.

Представитель николаевского подполья также заявлял, что в ночь на 11 августа российские военные поразили территорию ракетно-технической базы 185-го гвардейского тяжелобомбардировочного авиаполка в пригороде Полтавы.

Утром 11 августа Лебедев сообщил, что войска РФ ударили по местам дислокации ВСУ в подконтрольном Киеву Краматорске в Донецкой народной республике. Подпольщик отметил, что, судя по одному из прилетов, российский снаряд зацепил небольшой склад, поскольку за взрывом последовала небольшая детонация.

Ранее российские военные уничтожили бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами