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Международная военная коалиция в Ираке может завершить свою миссию

Tasnim: Вашингтон и Багдад объявят о завершении миссии коалиции в Ираке

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Marko Drobnjakovic/AP

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн и госсекретарь США Энтони Блинкен собираются сделать совместное заявление о завершении работы миссии международной военной коалиции в Ираке. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что главы внешнеполитических ведомств двух стран проведут пресс-конференцию в рамках предстоящего визита иракского дипломата в США.

Источники агентства подчеркивают, что вывод войск коалиции с территории Ирака за исключением Иракского Курдистана начнется в сентябре 2025 года, а их выход из Иракского Курдистана запланирован на сентябрь 2026 года.

В феврале 2024 года официальный представитель главнокомандующего Вооруженных сил Ирака Яхья Расул заявлял, что силы международной коалиции, возглавляемые США, вынуждают власти Ирака самым серьезным образом рассматривать вопрос о скорейшем прекращении ее миссии в стране.

По его словам, силы США неоднократно совершали действия, способные подорвать договоренности и начало диалога между Вашингтоном и Багдадом.

Ранее политолог объяснил решение Ирака вывести иностранный воинский контингент из страны.

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