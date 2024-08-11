Ирландский журналист Чей Боуз заявил в соцсети X (ранее Twitter), что западные средства массовой информации замалчивают попытки Киева наносить удары по гражданским объектам на территории Российской Федерации.

Он добавил, что за прошедшую ночь российские военные перехватили десятки беспилотных летательных аппаратов Украины над регионами России.

В ночь на воскресенье, 11 августа, Курск подвергся ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Сбитая ракета упала на многоэтажный жилой дом в Железнодорожном округе. В результате падения были разбиты стекла, сгорели автомобили. 13 жителей получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

До этого, 6 августа, украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее в России приняли меры по блокировке фейков о ситуации в Курской области.