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В Израиле рассказали об ответе в случае нанесения ущерба стране

Израиль пообещал невиданный удар Ирану и «Хезболле» при беспрецедентных атаках

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Руководитель Министерства обороны Израиля Йоав Галант заявил, что враги Иерусалима, угрожающие беспрецедентным ущербом Израилю, могут рассчитывать на такой ответ, который не давался ранее «ни в одном другом случае».  Об этом сообщает ТАСС.

Галант подчеркнул, что у Израиля есть значительные возможности. Министр выразил надежду, что враги Израиля одумаются и не будут приводить к началу войны на дополнительных фронтах.

По его словам, израильская сторона не хотела бы этого делать, но должна быть готова.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого заявил, что правительство ФРГ «решительно осуждает» угрозы Ирана, ливанской шиитской организации «Хезболла», а также «других игроков» в адрес израильского государства.

Также сообщалось, что на Западе полагают, что Иран и ливанская группировка «Хезболла» может начать атаку на Израиль уже «в ближайшие дни».

Ранее в Совфеде усомнились, что Иран может отказаться от удара по Израилю.

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