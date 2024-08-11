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ФСБ раскрыла информацию о планах Гитлера ударить ядерным оружием по СССР

ФСБ: Гитлер планировал нанести удар ядерным оружием по СССР в 1945 году

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Pierre J

Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер планировал нанести ядерный удар по СССР в июне 1945 года. Об этом стало известно из рассекреченных архивных документов Федеральной службы безопасности (ФСБ), о которых сообщается на сайте ведомства.

По данным ФСБ, 14 сентября 1945 года начальник оперсектора Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) Берлина генерал-майор Алексей Сиднев направил заместителю наркома внутренних дел СССР генерал-полковнику Ивану Серову специальное сообщение о ходе следствия по делу группенфюрера СА Вернера Вехтера.

Во время допросов выяснилось, что Вехтер одновременно с должностью начальника штаба Главного управления пропаганды Национал-социалистической немецкой рабочей партии возглавлял также генеральный реферат вооружения и строительства, задачей которого были подача и проверка идей по созданию новейшего вооружения.

Из рассекреченного протокола допроса следует, что немецкий пропагандист рассказал о планах рейха по бомбардировке Урала новым на тот момент чудо-оружием — атомной бомбой. При этом неясно, до какой степени можно верить Вехтеру, у которого не было допуска к гостайнам.

Подробнее о нацистских планах по атомной бомбардировке СССР и о том, почему у них ничего бы не получилось, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ФСБ опубликовала показания генерала нацистской Германии о преступлениях на территории СССР.

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