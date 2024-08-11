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Попавшую в жилой дом в Курске ракету идентифицировали как «Точку-У»

ТАСС: попавшая в жилой дом в Курске ракета идентифицирована как «Точка-У»

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Илья Питалев/РИА Новости

Попавшая в жилой дом в Курске ракета идентифицирована как «Точка-У». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные оперативных служб.

«Установлено, что обломки принадлежат ракете тактического комплекса «Точка-У». Судя по серийному номеру, она стояла на боевом дежурстве ВСУ», — сказал собеседник агентства.

В ночь на воскресенье, 11 августа, Курск подвергся ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Сбитая ракета упала на многоэтажный жилой дом в Железнодорожном округе. В результате падение были разбиты стекла, сгорели автомобили.

13 жителей получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. В регионе в данный момент продолжается эвакуация и усиливаются меры безопасности.

Позже Telegram-канал SHOT опубликовал видео с моментом падения ракеты на дом в Курске. Известно, что после попадания снаряда в здание начался пожар.

Ранее жители Курска рассказали о моменте падения обломков украинской ракеты на дом.

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