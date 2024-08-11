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В США рассказали о проблеме ВСУ при нападении на Курскую область

Напавшие на Курскую область бригады ВСУ не были укомплектованы полностью

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон обратил внимание, что напавшие на Курскую область бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) не были укомплектованы полностью. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Бригада обычно составляет около двух тысяч солдат, их бригады сократились до 500 человек, они называют их бригадами, но это едва ли батальон», — сказал он.

По его словам, атаку на Курскую область можно назвать «последним вздохом».

Эксперт отмечает, что Украина испытывает нехватку живой силы, также, по его словам, ВСУ не обладают логистическими возможностями для поддержания необходимого натиска.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее в России приняли меры по блокировке фейков о ситуации в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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