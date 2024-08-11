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Военкор Поддубный дал интервью впервые после своего спасения

Опубликован фрагмент первого интервью Поддубного после его спасения

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Военный корреспондент Евгений Поддубный впервые дал интервью после своего спасения. Об этом рассказал депутат Госдумы Евгений Попов.

В своем Telegram-канале он представил фрагмент интервью с военкором.

«Помню, что в машине был огонь. Помню, что по машине стреляли. Помню, что отчаянно хотел жить», — вспоминает Поддубный.

7 августа украинский дрон атаковал автомобиль, в котором находился Поддубный. Он работал на территории Курской области и рассказывал о боях в Суджанском районе региона, а также его окрестностях.

Изначально сообщалось, что спасти военного корреспондента не удалось. Однако позже эту информацию опроверг председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Дмитрий Саблин. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что после атаки журналиста доставили в больницу в административном центре региона. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в сети появились первые кадры с военкором Поддубным после ранения.

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