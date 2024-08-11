Ирландский журналист Чей Боуз заявил в социальной сети X, что Украина просит Запад о помощи, поскольку Россия уничтожает незаменимую бронетехнику украинских войск в Курской области.

По словам Боуза, Украина жертвует своими ресурсами ради бессмысленной пиар-акции в Курской области.

«Очередной украинский танк уничтожен российским «Ланцетом», — написал он, комментируя видеоролик с кадрами поражения боевой машины.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военные пресекли попытку прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Беловский район Курской области. По информации ведомства, в районах населенных пунктов Озерки и Ивановский армейская авиация уничтожила два танка, боевую бронированную машину, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее в Британии указали на ухудшение положения ВСУ из-за атаки на Курскую область.