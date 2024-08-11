Командир «Ахмата» рассказал об уничтоженной технике ВСУ в Курской области

В населенном пункте Мартыновка Курской области за сутки уничтожено 14 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе БТР Stryker. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

Также ВСУ потеряли БМП-1, Marder, бронетранспортер М113 и один пикап. Алаудинов подчеркнул, что у противника есть еще много техники, которую надо обнаружить и уничтожить.

По его словам, технику противника уничтожали спецназ «Ахмат» совместно со второй бригадой спецназа и морской пехотой.

До этого заместитель директора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров заявил, что за последние сутки более 8 тысяч человек самостоятельно и организованными колоннами эвакуировались из приграничных районов Курской области.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее в Минздраве рассказали о лечении пострадавших при обстрелах в Курской области.