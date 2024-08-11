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Российские вертолеты нанесли удары по живой силе ВСУ

Минобороны: вертолеты ВС РФ нанесли удары по живой силе и бронетехнике ВСУ

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Противник располагался в приграничном районе Курской области. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами, исходя из информации, полученной из разведданных.

«После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета», — говорится в сообщении.

До этого военное ведомство сообщило, что в ходе боев в Курской области авиацией и ракетными войсками были атакованы резервы ВСУ в Сумской области. Позже представитель подполья также сообщил об ударе по колонне ВСУ недалеко от Курской области.

11 августа сообщалось, что российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. В районах населенных пунктов Озерки и Ивановский армейская авиация уничтожила два танка.

Ранее на Западе назвали атаку ВСУ на Курcкую область «противоречащей здравому смыслу».

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Атаки на Курскую область
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