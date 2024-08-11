Опубликовано видео уничтожения бронетехники ВСУ

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью «Ланцета» в приграничном районе Курской области.

Отмечается, что в результате точных ударов, нанесенных расчетами барражирующих боеприпасов «Ланцет», были поражены три единицы бронетехники украинских военных.

Полученные в режиме реального времени кадры объективного контроля позволили убедиться в поражении выявленных целей.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее в Минобороны сообщили о проваленной попытке ВСУ пробраться вглубь Курской области.