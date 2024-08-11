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В Сумской области поразили украинские пусковые установки и уничтожили РЛС ЗРК Patriot

МО РФ: в Сумской области поражены три пусковые установки и РЛС ЗРК Patriot

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Global Look Press

Российские военные поразили в Сумской области военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, российские военные с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Любимовки.

В районе города Лебедин Сумской области поразили три пусковые установки и уничтожили радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, пояснили в Минобороны.

До этого в МО РФ сообщали, что в ходе боев в Курской области авиацией и ракетными войсками были атакованы резервы Вооруженных сил Украины в Сумской области. Отмечается, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Курской областью сбили четыре тактические ракеты «Точка-У» и 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Британии указали на ухудшение положения ВСУ атакой на Курскую область.

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