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При боях в Курской области были атакованы резервы ВСУ в Сумской области

МО: в ходе боев в Курской области были атакованы резервы ВСУ в Сумской области

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Алексей Майшев/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что в ходе боев в Курской области авиацией и ракетными войсками были атакованы резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.

Отмечается, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Курской областью сбиты четыре тактические ракеты «Точка-У» и 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.

За сутки потери ВСУ составили до 230 военнослужащих и 38 единиц бронетехники.

Также в Минобороны России рассказали, что российские военные пресекли попытку прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Беловский район Курской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявлял, что вечером 10 августа был зафиксирован заход украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Беловского района. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои с ВСУ идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Ранее в Британии указали на ухудшение положения ВСУ атакой на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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