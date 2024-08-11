Российские подразделения группировки войск «Центр» поразили формирования 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 14-й бригады нацгвардии в четырех районах населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что российские подразделения заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Воздвиженка, Гродовка, Торецк и Миролюбовка.

Российские военные отразили три контратаки штурмовых групп 142-й пехотной бригады ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Утром 11 августа сообщалось, что российские войска уничтожили две управляемые бомбы Hammer и 16 снарядов реактивной системы HIMARS в зоне ответственности группировки войск «Юг».

Накануне Минобороны сообщало, что Вооруженные силы России поразили цех производства беспилотников ВСУ в 152 районах, а также командный пункт ВСУ в Курской области.

9 августа советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что российские военные почти зачистили село Ивановка на западе ДНР и движутся к поселку Гродовка под Красноармейском (украинское название — Покровск).

Ранее российские военные поразили ЗРК Patriot в зоне СВО.