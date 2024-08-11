Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боев в Харьковской области потеряли за сутки до 190 бойцов. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что боевые действия велись в районах населенных пунктов Одноробовка и Казачья Лопань Харьковской области. Помимо личного состава украинская армия потеряла два танка, боевую машину пехоты, а также бронетранспортер, семь боевых бронированных машин.

Среди прочего российская армия уничтожила два автомобиля, 122-миллиметровую реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, три 122-миллиметровые гаубицы Д-30. Также был уничтожен склад боеприпасов.

До этого сообщалось, что ВСУ попали в засаду группы командира «Аида» спецназа «Ахмат» на Харьковском участке фронта в районе Волчанска. Бойцы спецназа «Ахмат» отработали некоторые участки, отодвинув противника подальше от границы.

Ранее стало известно об отступлении ВСУ с большими потерями в ДНР.