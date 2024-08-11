Североатлантический альянс (НАТО) был заинтересован в проведении операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает китайское издание Asia Times (АТ).

«Стратегия и тактика, которые Украина применяет в Курской области, были разработаны совместно с НАТО», — говорится в статье.

Также указывается, что на текущий момент способность НАТО обеспечивать безопасность стран-участниц ослаблена. И в случае гипотетической войны с РФ, у последней было бы преимущество. В то же время операция, аналогичная той, что проводят украинские солдаты, могла бы стать одним из способов противодействия Москве, заключает издание.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский с целью собственного выживания пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией.

Накануне экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для портала Weapons and Strategy заявил, что стратегию и тактику для нападения ВСУ на Курскую область Киев разрабатывал совместно с НАТО.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов.

Ранее в Британии указали на ухудшение положения ВСУ атакой на Курскую область.