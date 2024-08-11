В ВКС России рассказали о сюрпризах для истребителей F-16

Российские конструкторы разработали ракету для противодействия различным истребителям, в том числе самолетам F-16. Об этом сообщил замкомандира гвардейского истребительного авиаполка Воздушно-космических сил РФ в эфире телеканала «Звезда».

Отвечая на вопрос ведущего о наличии у российских летчиков средств поражения истребителей F-16, военный отметил, что в РФ «готовятся сюрпризы» в виде усовершенствованной авиационной ракеты. По его словам, снаряд сможет поражать различные модели воздушных судов, поскольку он конструировался «под любой самолет».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Замкомандира уточнил, что усовершенствованная ракета обладает повышенной точностью и может поражать «энергично маневрирующие цели».

4 августа президент Украины Владимир Зеленский объявил, что F-16 прибыли на Украину, и летчики уже начали их использовать. Он сказал, что самолетов и пилотов мало, но переговоры о дальнейших поставках и тренировки летчиков продолжаются.

5 августа координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что войска РФ ударили по аэродрому подскока для истребителей F-16 в Николаевской области.

Ранее Украина призвала США расширить обучение для полетов на F-16.