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В ВКС России рассказали о сюрпризах для истребителей F-16

ВКС РФ: в России создали ракету для борьбы с истребителями F-16

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Vadim Ghirda/AP

Российские конструкторы разработали ракету для противодействия различным истребителям, в том числе самолетам F-16. Об этом сообщил замкомандира гвардейского истребительного авиаполка Воздушно-космических сил РФ в эфире телеканала «Звезда».

Отвечая на вопрос ведущего о наличии у российских летчиков средств поражения истребителей F-16, военный отметил, что в РФ «готовятся сюрпризы» в виде усовершенствованной авиационной ракеты. По его словам, снаряд сможет поражать различные модели воздушных судов, поскольку он конструировался «под любой самолет».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Замкомандира уточнил, что усовершенствованная ракета обладает повышенной точностью и может поражать «энергично маневрирующие цели».

4 августа президент Украины Владимир Зеленский объявил, что F-16 прибыли на Украину, и летчики уже начали их использовать. Он сказал, что самолетов и пилотов мало, но переговоры о дальнейших поставках и тренировки летчиков продолжаются.

5 августа координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что войска РФ ударили по аэродрому подскока для истребителей F-16 в Николаевской области.

Ранее Украина призвала США расширить обучение для полетов на F-16.

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Операция на Украине
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