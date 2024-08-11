Над Курской областью уничтожили воздушные шары ВСУ

Российские военные уничтожили над Курской областью два воздушных шара и три беспилотника, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что попытка атаки была пресечена 11 августа около 10:30 по московскому времени.

Дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены три беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области и два малоразмерных воздушных шара над территорией Курской области.

11 августа также стало известно, что операторы FPV-дронов Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили тяжелый дрон «Баба-яга» Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. В оборонном ведомстве добавили, что обезвреживание беспилотного летательного аппарата российским военнослужащим-оператором FPV-дронов было произведено в воздухе. До этого еще одну «Бабу-ягу» обезвредили в Курской области. Минобороны опубликовало кадры, на которых российские военные нейтрализовали беспилотник ВСУ, сбросив на него сеть.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили 35 дронов ВСУ над пятью регионами РФ.