Российские военные не допустили перегруппировки ВСУ на Каховском направлении

Российские военные с помощью артиллерии не допустили перегруппировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Каховском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Днепр» Романа Кодряна.

«Обеспечивали контроль островной зоны реки Днепра. Огнем артиллерии не допускали перегруппировки войск противника. Продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадиться на левом берегу Днепра», — сказал Кодрян.

По словам начальника пресс-центра, российские войска активно работают над уничтожением украинских FPV-дронов, а также разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов.

9 августа боец группировки войск «Днепр» Вооруженных сил РФ с позывным «Икс» сообщал, что российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы примерно на 20 десантных лодках. По его словам, украинские войска понесли большие потери.

В июле губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что ВСУ потеряли до пяти тысяч военных при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу. По его словам, точное число подсчитать непросто.

Ранее российские военные уничтожили украинский танк на Херсонском направлении.