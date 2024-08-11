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В подполье заявили об ударе по базе хранения боеприпасов в пригороде Полтавы

Лебедев: в Полтаве поражена территория предприятия, где ремонтируется техника

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Ã‚Â�Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли ракетный удар в районе железнодорожной станции Супруновка в Полтаве. Об этом ТАСС сообщил представитель подполья Сергей Лебедев.

«В 02:00 в Полтаве был еще один прилет в направлении железнодорожной станции Супруновка», — заявил он.

Лебедев добавил, что одна из веток станции заходит в бывшую военную часть А-2476. По данным подпольщиков, она с недавних пор снова начала заселяться бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Представитель подполья отметил, что рядом есть и несколько промышленных предприятий, на которых ремонтируется военная техника, а также производятся беспилотные летательные аппараты.

Лебедев уточнил, что еще одним ударом была поражена, по предварительным данным, колонна украинских военнослужащих.

До этого в подполье сообщали, что территория ракетно-технической базы 185-го гвардейского тяжелобомбардировочного авиаполка в пригороде Полтавы также была поражена ракетным ударом в ночь на 11 августа. Там было размещено подземное хранилище боеприпасов.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Харькове.

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