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В подполье заявили, что РФ поразила базу хранения ракетных боеприпасов на Украине

Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили базу хранения боеприпасов в пригороде Полтавы

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Станислав Красильников/РИА Новости

Территория ракетно-технической базы 185-го гвардейского тяжелобомбардировочного авиаполка в пригороде Полтавы была поражена ракетным ударом в ночь на 11 августа. Об этом сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев, слова которого передает ТАСС.

«В 00:30 ночи по территории авиабазы был нанесен удар. Взрыв был слышен в противоположном конце города в микрорайоне «Лесок». Взрыв сопровождался небольшой детонацией и сильным выбросом пламени.

В 01:05 был взрыв в пригороде Полтавы «Жуки» в стороне ракетно-технической базы 185-го гвардейского тяжелобомбардировочного авиаполка. На территории которого размещено подземное хранилище боеприпасов», — заявил собеседник агентства.

До этого Лебедев сообщил, что по российские военные ударили по местам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву Краматорске в Донецкой народной республики (ДНР).

По его словам, судя по одному из прилетов, российский снаряд зацепил небольшой склад. За взрывом последовала небольшая детонация, отметил Лебедев. Он добавил, что после взрывов в городе начались перебои с интернетом.

В ночь на 11 августа украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на местные паблики, сообщило о взрывах в районе Полтавы и Кривом Роге. По данным Telegram-канала телеканала «Общественное», в Полтавской области произошло несколько взрывов.

Ранее в Хмельницкой области Украины произошла серия взрывов.

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