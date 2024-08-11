В подполье заявили об ударах по аэродрому в Сумской области

Два удара нанесены по аэродрому в городе Конотоп Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«В ночь на 11 августа в городе Конотоп слышали и видели два крупных прилета. Они были в стороне военного вертолетного аэродрома», — сказал Лебедев.

По его словам, на данном аэродроме базируются вертолеты Ми-22 и Ми-24, которые применяют для заброски диверсионных групп и эвакуации военных.

Он отметил, что аэродром используется для обучения управлению иностранной военной техникой, также там расположены ангары.

Накануне вечером сообщалось, что в Сумах на северо-востоке Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги произошел взрыв. До этого сообщалось, что объекты критической инфраструктуры, расположенные в подконтрольной Украине части Херсонской области, повреждены после взрывов. Также сообщалось о взрывах в Херсоне и Сумах в ночь на 10 августа.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.