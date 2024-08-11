Армия Ливии укрепляет границы на фоне нестабильности в Мали и Нигере

Ливийская армия значительно укрепила свои границы с Мали, Нигером и Чадом из-за роста нестабильности в этих странах. Об этом заявил официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед Аль-Мисмари в интервью РИА Новости.

«Главное командование ЛНА отправило значительные резервы для укрепления и поддержки сил пограничного контингента на юго-западе Ливии», — заявил собеседник агентства.

Аль-Мисмари отметил, что подобные меры приняты в первую очередь для обеспечения безопасности всей пограничной линии. Кроме того, планируется вести противодействие ситуациям, которые могут возникнуть на фоне нестабильности в соседних странах, таких как Мали и Нигер с одной стороны и Чад с другой.

До этого сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Мали ведут ожесточенные бои с отрядами террористов на северо-востоке страны. Мирное население в зоне ведения боевых действий призвали покинуть участки, где находятся террористы.

Ранее военные США прокомментировали вывод войск из Чада.