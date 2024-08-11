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В Курской области заявили о заходе украинской ДРГ в один из районов

Смирнов: ДРГ Украины пыталась 10 августа зайти в Беловский район Курской области

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Reuters

В Курской области вечером 10 августа зафиксировали заход украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Беловского района. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, ситуацию удалось стабилизировать российским военным. Он отметил, что, по последним данным, в Беловском и Обоянском районах нет никаких боев, пограничники и военные защищают границу.

Смирнов призвал не допустить паники.

До этого бойцы Росгвардии уничтожили в Суджанском районе Курской области технику и три десятка солдат Вооруженных сил Украины. Они приняли решение с помощью ударного беспилотного летательного аппарата нанести удар. В результате атаки были уничтожены танк Т-72, два бронеавтомобиля «Козак», а также 12 человек личного состава противника.

Позднее росгвардейцы обнаружили в лесополосе оборудованные позиции солдат ВСУ. Расчетом беспилотников было уничтожено еще до двух десятков военных противника.

Ранее российские бойцы уничтожили украинскую «Бабу-ягу» в приграничном районе Курской области.

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