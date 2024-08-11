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Российские бойцы уничтожили украинскую «Бабу-ягу» в приграничном районе Курской области

ВС РФ уничтожили БПЛА «Баба-яга» ВСУ в приграничном районе Курской области

Операторы FPV-дронов Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили тяжелый дрон «Баба-яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

«Минобороны России опубликовало кадры обезвреживания тяжелого БПЛА коптерного типа «Баба-яга» ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что обезвреживание беспилотного летательного аппарата российским военнослужащим-оператором FPV-дронов было произведено в воздухе.

До этого еще одну «Бабу-ягу» обезвредили в Курской области. Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых российские военные нейтрализовали беспилотник ВСУ, сбросив на него сеть.

Утром 6 августа бойцы ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что эту атаку отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

Ранее в Госдуме рассказали о наемниках, участвовавших в атаке на Курскую область.

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