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Бойцы Росгвардии ударили дроном по танку и солдатам ВСУ в Курской области

Росгвардия с помощью БПЛА уничтожила более 30 военных ВСУ в Курской области

Бойцы Росгвардии уничтожили в Суджанском районе Курской области технику и три десятка солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники СОБР «Кмет» Управления Росгвардии по Курской области в ходе проведения воздушной разведки с использованием беспилотного летательного аппарата выявили в Суджанском районе скопление техники и личного состава ВСУ», — говорится в сообщении.

Бойцами Росгвардии было принято решение с помощью ударного беспилотного летательного аппарата нанести удар. В результате атаки были уничтожены танк Т-72, два бронеавтомобиля «Козак», а также 12 человек личного состава противника.

Позднее росгвардейцы обнаружили в лесополосе оборудованные позиции солдат ВСУ. Расчетом беспилотников было уничтожено еще до двух десятков военных противника.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Город Суджа в регионе подвергся массированной атаке со стороны Украины. ВСУ били артиллерией по частным домам, соцобъектам и поддерживали огонь танками и дронами.

Ранее в Британии заявили о провале ВСУ в Курской области.

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