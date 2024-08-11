Губернатор Орловской области рассказал о сбитом ночью украинском беспилотнике

Над Орловской областью в ночь на 11 августа сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Клычков.

По его словам, никто из местных жителей не пострадал. На месте падения обломков не обнаружили серьезных повреждений.

«Мы продолжаем принимать и размещать жителей Курской области, которым требуется временный приют. Эвакуированным оказывается необходимая помощь, они обеспечены питанием и предметами первой необходимости», — отметил Клычков.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над регионом более 15 беспилотников. По его словам, опасность атаки беспилотников в регионе отменили спустя почти семь часов. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал.

Губернатор добавил, что без электричества временно остались около 100 жителей Воронежа. Он заверил, что энергетики и комиссии по оценке ущерба приступят к работе, когда позволят оперативные службы.

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