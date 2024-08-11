Момент падения ракеты ВСУ на дом в Курске попал на камеру

Момент падения ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом в Курске попал на видео. Кадры доступны в Telegram-канале SHOT.

На видео запечатлен момент, когда ракета прилетела в здание. Сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске, произошел пожар. На данный момент известно о 13 пострадавших.

В ночь на 11 августа ракетная опасность была объявлена в Курской области, где в настоящее время продолжаются боевые действия с ВСУ после прорыва границы 6 августа.

В Курске в результате работы систем противовоздушной обороны (ПВО) одна из перехваченных ракет упала на девятиэтажный жилой дом, из-за чего возник пожар. Возгорание потушили. Как сообщили в МЧС, несущие конструкции дома не повреждены. В результате произошедшего пострадали 13 человек.

Военкор Юрий Котенок заявил, что удар, который Вооруженные силы Украины нанесли по Курску, является первой массированной атакой на город с начала специальной военной операции (СВО).

Ранее силы ПВО уничтожили 35 дронов ВСУ над пятью регионами РФ.