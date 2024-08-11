В Белоруссии отправляют танкистов к границе с Украиной

Пресс-служба министерства обороны Белоруссии сообщила, что танкисты выдвинулись к границе с Украиной.

В сообщении ведомства указали, что подразделения одного из механизированных соединений привели в готовность для выполнения задач по предназначению. Военные грузят технику на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша в назначенные районы, заключили в Минобороны.

До этого в белорусском МИД сообщили, что страна может разорвать дипломатические отношения с Украиной, если Киев продолжит провокации. 9 августа группа запущенных с территории украинского государства беспилотников ударного типа нарушила границу Белоруссии. В результате сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), которые сбили дроны.

Как заявили в МИД, в связи с этим инцидентом во внешнеполитическое ведомство была вызвана временная поверенная в делах Украины в Белоруссии Ольга Тимуш. Там украинскому дипломату был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия ответит, если на нее «натопырятся».