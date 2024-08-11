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В Минобороны сообщили об уничтожении танка ВСУ с помощью боеприпаса «Ланцет»

Минобороны РФ: боеприпас «Ланцет» уничтожил танк ВСУ в курском приграничье

Российские военные уничтожили танк Т-80, принадлежащий ВСУ, с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, российская разведка выявила движение танка на границе. Руководство приняло решение открыть точечный огонь по танку противника. С помощью видеонаблюдения удалось зафиксировать, что атака прошла успешно и украинский танк был уничтожен.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. На следующий день начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ удалось остановить. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

10 августа сообщалось, что из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 тысяч человек. При этом свыше 4,4 тыс. человек из приграничных районов были размещены в пунктах временного размещения.

Ранее экс-военный США заявил, что атака ВСУ на Курскую область не изменит ход конфликта.

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Атаки на Курскую область
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