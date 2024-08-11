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Армия Израиля анонсировала операцию в районе города Хан-Юнис в секторе Газа

ЦАХАЛ призвал жителей города Хан-Юниса на юге Газы эвакуироваться

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Dylan Martinez/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала операцию «против террористических организаций» в районе палестинского города Хан-Юнис на юге сектора Газа и призвала мирных жителей эвакуироваться оттуда. Об этом сообщает пресс-служба армии в Telegram-канале.

«Из-за многочисленных актов терроризма, использования гуманитарной зоны для террористической деятельности и ракетных обстрелов Государства Израиль из района Аль-Джалаа оставаться в этом районе стало опасно», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что идет корректировка гуманитарной зоны на основе «точных разведданных», которые указывали на то, что радикальное палестинское движение ХАМАС разместило в этом районе свою инфраструктуру.

В пресс-службе указали, что Армия обороны Израиля готовится начать операцию против ХАМАС в этом районе, поэтому призывает оставшееся население района Аль-Джалаа временно эвакуироваться в скорректированную гуманитарную зону.

До этого ЦАХАЛ нанес новые удары по югу Ливана. Сообщалось, что израильские военные обнаружили в окрестностях населенного пункта Тейр-Харфа ракетные установки шиитского движения «Хезболла».

Ранее Израиль нанес удар по школе «Эт-Табиин» в секторе Газа.

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