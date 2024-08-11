Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москалькова обратилась в ООН после атак ВСУ на Курскую область

Москалькова потребовала у ООН осудить атаки Украины на Курскую область

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека в связи с атаками на Курскую область. Об этом она сама заявила в своем Telegram-канале.

По ее словам, от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали тысячи мирных жителей. Москалькова потребовала от ООН осудить терроризм со стороны Украины и призвала принять меры к недопущению грубого массового нарушения прав человека.

Омбудсмен отметила, что региональные уполномоченные по правам человека вместе с органами власти работают в пунктах временного размещения с жителями Курской области. Аппарат Москальковой участвует в гуманитарной помощи.

До этого сообщалось, что около 80 тыс. человек пришлось эвакуироваться из приграничных районов Курской области из-за действий ВСУ. Из них 4,4 тыс. были размещены в пунктах временного размещения.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. На следующий день начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее в Британии заявили о провале ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами