Москалькова обратилась в ООН после атак ВСУ на Курскую область

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека в связи с атаками на Курскую область. Об этом она сама заявила в своем Telegram-канале.

По ее словам, от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали тысячи мирных жителей. Москалькова потребовала от ООН осудить терроризм со стороны Украины и призвала принять меры к недопущению грубого массового нарушения прав человека.

Омбудсмен отметила, что региональные уполномоченные по правам человека вместе с органами власти работают в пунктах временного размещения с жителями Курской области. Аппарат Москальковой участвует в гуманитарной помощи.

До этого сообщалось, что около 80 тыс. человек пришлось эвакуироваться из приграничных районов Курской области из-за действий ВСУ. Из них 4,4 тыс. были размещены в пунктах временного размещения.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. На следующий день начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее в Британии заявили о провале ВСУ в Курской области.