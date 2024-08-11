Силы ПВО уничтожили 35 дронов ВСУ над пятью регионами РФ

В течение прошедшей ночи пресечены попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаки с применением беспилотников самолетного типа и тактических ракет «Точка-У» по объектам на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 украинских дронов и четыре тактические ракеты «Точка-У» над территорией Курской области, 16 беспилотников сбиты над территорией Воронежской области, три – над Белгородской областью и по одному — над территориями Орловской и Брянской областей.

В ночь на 11 августа Курск стал жертвой ракетной атаки: сбитая украинская ракета упала на многоэтажный жилой дом. В результате взрыва разбиты стекла, сгорели машины. 13 человек получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии. В области продолжается эвакуация и усиливаются меры безопасности.

11 августа губернатор Белгородской области заявил, что за сутки в регионе зафиксировано 39 обстрелов и 46 атак беспилотных летательных аппаратов. До этого он рассказал, что ВСУ атаковали два населенных пункта в области.

Ранее истребители Су-25 уничтожили военных и технику ВСУ.