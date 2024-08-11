Над Курской областью сбили украинские ракеты

Над Курской областью сбили четыре украинские ракеты «Точка-У». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, в течение ночи российские силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки противника совершить террористические атаки c ракетами и беспилотниками самолетного типа по объектам России.

Помимо четырех ракет «Точка-У», силы ПВО сбили над Курской областью 14 украинских беспилотных летательных аппаратов. Также 16 дронов сбили над Воронежской областью, три – над Белгородской областью и по одному — над территориями Брянской и Орловской областей.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Жестоким обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

На пятый день с начала атаки Украины в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли под Курском до 1120 военных и 140 единиц техники.

Ранее в США заявили, что атака на Курскую область истощит ВСУ.