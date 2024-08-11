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Российская армия разбила колонну техники ВСУ в приграничном районе Курской области

ВС РФ уничтожили бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские бойцы уничтожили колонну бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что удар Вооруженных сил (ВС) РФ по украинской бронетехнике был нанесен расчетом реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Атака проводилась после подтверждения оператором разведывательного беспилотного летательного аппарата местонахождения колонны противника.

«В результате уничтожены пять бронеавтомобилей ВСУ и до 20 человек личного состава», — указали в Минобороны.

8 августа в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска предприняли попытку прорыва в Курской области, бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов.

Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация местных жителей из приграничных населенных пунктов.

На пятый день с начала атаки украинских войск в Минобороны РФ заявили, что ВСУ потеряли в Курской области свыше 1,1 тысячи военных и 140 единиц техники.

Ранее в Британии заявили о провале ВСУ в Курской области.

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