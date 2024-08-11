В Британии заявили о провале ВСУ в Курской области

В Киеве поняли, что авантюра Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области провалилась и ее пора сворачивать. Такое мнение на своем YouTube-канале выразил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис.

«Украинские власти пришли к пониманию того, что операция в Курской области не увенчалась успехом и ее пора сворачивать» – заявил он.

По словам британца, ВС РФ не приостановили наступление ни по одной линии соприкосновения, а наоборот продолжают продавливать фронт. Они уже предприняли меры, благодаря которым украинский план был сорван, заключил он.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

На пятый день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области до 1120 военных и 140 единиц техники.

Ранее Меркурис рассказал, чем грозит Украине атака по Курской области.