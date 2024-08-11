Сапер рассказал, что ВСУ переделывают советские имитаторы цели под ударные дроны

Украинские военные переделывают имитаторы цели для войск противовоздушной обороны (ПВО) под ударные беспилотники. Об этом рассказал РИА Новости инструктор, офицер представительства по разминированию Запорожской и Херсонской областей с позывным «Рубин».

По его словам, подобные БПЛА увидели впервые месяц назад. Он добавил, что солдаты ВСУ его кустарно доработали и подготовили как ударный с боевой частью.

До этого российские войска уничтожили две управляемые бомбы Hammer и 16 снарядов реактивной системы HIMARS в зоне ответственности группировки войск «Юг». Кроме того, ВС РФ уничтожили четыре зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot и 153 беспилотника.

10 августа российское Минобороны сообщало, что Вооруженные силы России поразили цех производства беспилотников ВСУ в 152 районах, а также командный пункт ВСУ в Курской области.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.