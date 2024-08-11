Минобороны: истребители Су-25 уничтожили военных и технику ВСУ

Российские экипажи штурмовой авиации поразили скопление живой силы, бронированной и автомобильной военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям, говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что экипажи также выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

«По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены», — заявили в Минобороны.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Жестоким обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

На пятый день с начала атаки МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли под Курском до 1120 военных и 140 единиц техники.

Ранее в Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом.