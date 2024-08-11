На Украине сообщили о новых взрывах в Хмельницкой области

Взрывы повторно произошли в Хмельницкой области на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского телеканала «Общественное».

Подробности не приводятся.

Вечером 10 августа сообщалось о серии взрывов в Харькове. Позже стало известно о взрывах в Киеве. Кроме того, были зафиксированы взрывы в районе Полтавы и Кривом Роге, а также в Хмельницкой области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.