ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области

Два населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в поселке Малиновка БПЛА сбросил взрывное устройство, в результате чего в одном частном домовладении были выбиты окна и посечен забор и повреждены три автомобиля.

В селе Березовка Борисовского района при атаке дрона-камикадзе загорелась крыша двухквартирного дома. Возгорание было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС. В здании повреждены остекление, кровля и внутренняя отделка, отметил губернатор.

Гладков добавил, что информация о последствиях атак БПЛА уточняется. Утром оперативные службы и администрации районов проведут подомовой обход.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в регионе сбили более 10 беспилотников. По его словам, дежурные силы ПВО и системы РЭБ продолжают работать.

Ранее три человека пострадали при обстреле Шебекино.