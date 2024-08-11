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Российские военные захватили в плен украинских солдат в ЛНР

Бойцы армии РФ захватили в плен несколько военнослужащих 65-й бригады ВСУ в ЛНР

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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Штурмовики 20-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск «Запад» захватили в плен несколько военнослужащих 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на министерство обороны РФ.

Как заявили в ведомстве, взятые в плен украинские военнослужащие заявили, что в ВСУ царит коррупция, в подразделениях отсутствует какое-либо управление. Также они рассказали о практике запугивания личного состава. Пленные были шокированы условиями проживания и обеспечения быта на передовой, а также отношением командиров.

9 августа минобороны России в сводке за неделю сообщило, что на линии боевого соприкосновения сдались в плен 55 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Речь идет об украинских бойцах, сдавшихся в плен российским войскам с 3 по 9 августа.

За неделю до этого (с 27 июля по 2 августа) сдались в плен 59 военных Вооруженных сил Украины, а с 20 по 26 июля — 63.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предложил разработать правовой механизм интеграции в мирную жизнь пленных военнослужащих ВСУ, которых обманом или насильно украинское командование отправляло на фронт.

Ранее российские военные отбили у ВСУ захваченную в плен семью.

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Операция на Украине
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