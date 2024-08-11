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Минобороны рассказало о работе вертолетов Ка-52 в Курской области

Минобороны РФ: экипажи Ка-52 уничтожили военных и технику ВСУ в Курской области

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Вертолеты Ка-52 нанесли удары по живой силе и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, опубликовавшее видеозапись боевой работы авиации, передает ТАСС.

По докладам разведки, заявили в ведомстве, все цели были успешно уничтожены.

Удар, как уточнили в Минобороны, наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по разведанным целям.

После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета, добавили там.

6 августа украинские военные пересекли границу с РФ и попытались зайти вглубь Курской области. 8 августа в Минобороны сообщили о боях на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО.

По данным российского ведомства, ВСУ потеряли под Курском до 1120 военных и 140 единиц техники.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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