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Военкор опроверг слухи о прорыве ВСУ в слободу Белую Курской области

Военкор Харченко опроверг слухи о прорыве ВСУ в слободу Белую Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Военный корреспондент Александр Харченко отправился в слободу Белую в Курской области и проверил информацию о том, что в райцентр прорвались Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом он рассказал на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Военкор опроверг слухи о прорыве украинских войск и обстрелах из танков, распространяемые в сети.

«Я специально проехал по окружной дороге. Нет противника, боев нет, никакая Обоянь стрельбу не слышит. Пока я сюда ехал и правда в небе что-то сбили, но скорее всего это был беспилотник», — сказал журналист.

Он также заявил, что в приграничных регионах России стало обычным явлением, когда за ночь сбивают от десяти до тридцати беспилотных летательных аппаратов. По словам Харченко, к этому все привыкли и не обращают внимания.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Жестоким обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в министерстве обороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

На пятый день с начала украинской атаки минобороны России сообщило, что ВСУ потеряли под Курском до 1120 военных и 140 единиц техники.

Ранее полковник ФСБ назвал три ключевые причины нападения ВСУ на Курскую область.

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